Росія обстріляла Гуляйполе Запорізької області: загинула літня жінка, є поранений
24 лютого російська армія вдарила по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого загинула 61-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Іван Федоров.
"Росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі. Вона загинула на власному подвірʼї від уламків внаслідок ворожого обстрілу", - написав він.
Федоров також зазначив, що 32-річний чоловік, який знаходився поруч, отримав поранення руки. Його доставили в місцеву лікарню.
- У ніч проти суботи, 24 лютого, російські війська завдали удару по селу в Запорізькій області, унаслідок чого були поранені молоді чоловік та жінка.
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