Росія обстріляла Гуляйполе Запорізької області: загинула літня жінка, є поранений

Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Іван Федоров.

"Росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі. Вона загинула на власному подвірʼї від уламків внаслідок ворожого обстрілу", - написав він.

Федоров також зазначив, що 32-річний чоловік, який знаходився поруч, отримав поранення руки. Його доставили в місцеву лікарню.