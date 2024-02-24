Окупанти обстріляли будинок на Запоріжжі: постраждало молоде подружжя
У ніч проти суботи, 24 лютого, російські війська завдали удару по селу в Запорізькій області, унаслідок чого були поранені молоді чоловік та жінка
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, останнім часом росіяни посилили обстріли Запорізької області.
Так, цієї ночі в селі Таврійське окупанти влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки постраждала молода сімейна пара - 26-річний чоловік та 28-річна жінка.
Зараз подружжя перебуває у лікарні.
Загалом за добу ворог завдав 614 ударів по 11 населених пунктах регіону.
- Ввечері 23 лютого російські терористи запустили ударні БПЛА та ракети для атаки на Україну. Внаслідок обстрілу в Одесі виникло руйнування, загорівся житловий будинок, загинула людина, постраждали ще троє.
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