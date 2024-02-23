Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами. В Одесі є постраждалі

Рух "шахедів"

О 19:21 Повітряні сили заявили про роботу ППО по БПЛА. Після цього безпілотники також фіксували на Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині.

Про нову загрозу "шахедів" з південного напрямку Повітряні сили повідомили о 20:33. БПЛА рухались з Херсонщини в напрямку Одещини та Кіровоградщини

О 21:43 стало відомо, що Shahed фіксують над Одесою. Водночас інша група БПЛА наблизилась до Києва, була оголошена тривога.

Станом на 22:32 відомо про БПЛА в напрямку Десни Чернігівської області та Обухівському районі Київської області - курс північно-західний.

Близько 22:45 військові зазначили, що дрони перебувають в районі Василькова Київської області та в північній частині Київського водосховища, курс їх руху північно-західний.

Одеса: є поранені

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок обстрілу в Одесі виникло руйнування, загорівся житловий будинок.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. На місці працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди", - написав Кіпер о 22:28.

Запуск ракет

Після 22:10 росіяни запустили дві ракети - в напрямку Кропивницького та Кривого Рогу. Суспільне повідомило про вибухи у Кропивницькому.

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