Окупанти вночі обстріляли Торецьк: загинули дві людини, є поранені
Російська окупаційна армія в ніч на 26 вересня обстріляла Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Ще дві людини дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його даними, росіяни завдали по місту артилерійського удару.
"Сьогодні вночі місто потрапило під артилерійський обстріл, один зі снарядів влучив у будинок. На місці загинули 75-річний чоловік і 50-річна жінка", - написав чиновник.
Він наголосив, що "Торецьк залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині", і закликав містян евакуюватися.
"Це може врятувати вам життя", - підкреслив Філашкін.
- Російська окупаційна армія 26 вересня атакувала зі ствольної артилерії Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинув цивільний. Ще троє містян постраждали.
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