Окупанти вночі обстріляли Торецьк: загинули дві людини, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни завдали по місту артилерійського удару.

"Сьогодні вночі місто потрапило під артилерійський обстріл, один зі снарядів влучив у будинок. На місці загинули 75-річний чоловік і 50-річна жінка", - написав чиновник.

Він наголосив, що "Торецьк залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині", і закликав містян евакуюватися.

"Це може врятувати вам життя", - підкреслив Філашкін.