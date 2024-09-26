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РФ атакувала Часів Яр зі ствольної артилерії: загинула людина, трьох поранено

Юлія Юліна
26 вересня, 2024 четвер
16:22
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Російська окупаційна армія 26 вересня атакувала зі ствольної артилерії Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинув цивільний. Ще троє містян постраждали

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Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"26 вересня 2024 року ЗС РФ, імовірно зі ствольної артилерії, обстріляли м. Часів Яр. Укотре під прицілом окупантів опинився квартал із житловою забудовою", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що внаслідок атаки по приватному сектору дістав несумісні з життям тілесні ушкодження 48-річний чоловік.

"Крім того, постраждали троє осіб – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення, а також акубаротравму. Їх доставлено до лікарні", - розповіли у пресслужбі.

Там зазначили, що на момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • За даними МВА, в Часовому Ярі досі залишається близько 460 жителів. При цьому вся територія громади перебуває під вогневим контролем ворога та обстрілюється з мінометів.
Теги:
Новини
Донеччина
окупанти
Часів Яр
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