РФ атакувала Часів Яр зі ствольної артилерії: загинула людина, трьох поранено
Російська окупаційна армія 26 вересня атакувала зі ствольної артилерії Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинув цивільний. Ще троє містян постраждали
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"26 вересня 2024 року ЗС РФ, імовірно зі ствольної артилерії, обстріляли м. Часів Яр. Укотре під прицілом окупантів опинився квартал із житловою забудовою", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі поінформували, що внаслідок атаки по приватному сектору дістав несумісні з життям тілесні ушкодження 48-річний чоловік.
"Крім того, постраждали троє осіб – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення, а також акубаротравму. Їх доставлено до лікарні", - розповіли у пресслужбі.
Там зазначили, що на момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь.
Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- За даними МВА, в Часовому Ярі досі залишається близько 460 жителів. При цьому вся територія громади перебуває під вогневим контролем ворога та обстрілюється з мінометів.
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