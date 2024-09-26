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У Часовому Ярі досі залишається близько 460 жителів, - начальник МВА Чаус

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Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації розповів про ситуацію в місті, та скільки людей там залишається

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Про це він розповів в етері Еспресо. 

"На даний момент близько 460 осіб залишаються на території всієї громади, вони роззосереджені по всій території, але все одно залишаються в місті. Життя людей фактично підтримує на даний момент тільки та гуманітарна допомога, яку нам вдається доставити до міста: це гуманітарний хліб, продуктові набори, інколи може бути ще побутова хімія. Магазини та служби в місті фактично не працюють, лише на певному рівні наша комунальна служба, але, самі розумієте, це мінімум. Ми качаємо воду, працює в обмеженому режимі частина пункту незламності, але фактично місто зараз дуже-дуже ушкоджене", - розповів він. 

Також в місто вже майже не заїжджають волонтери, за словами начальника МВА, лише один волонтер інколи може приїхати, але "останнім часом це все складніше зробити, і набагато ризикованіше". 

"Там залишились дорослі люди, які мають можливість думати своєю власною головою, ми попереджали і попереджаємо зараз, що може настати момент, коли заїхати просто буде неможливо, і навіть евакуація,  теж може бути неможлива. Тому що, коли фронт наближається, коли лінія бойових дій в якихось десятках метрів, вибачте, нормальна людина туди просто не поїде. Туди може заїжджати людина, яка в сильна духом, це можуть бути військові. Місто перенасичене ворожими дронами, які працюють по всьому, що рухається: автомобілях, важкій техніці,  велосипедах, людях, які рухаються по місту. Велика кількість випадків, коли FPV відпрацьовували по цивільних. Крайній випадок на минулому тижні, коли FPV влетів просто в людину, вона втратила руку, слава Богу, вижила. Люди попереджені не раз", - зазначив Сергій Чаус.

Також він наголосив, що вся територія громади під контролем ворога, обстрілюється із мінометів. 

"Вся територія громади перебуває під вогневим контролем ворога. Навіть зараз будь-яку частину міста можуть накривати мінометним вогнем. Якщо говорити про Жовтневий, Новий мікрорайони - вони фактично зруйновані, це більша частина приватний сектор - він випалений. Він випалений фосфором, градами, зруйнований артою і РСЗВ. Там залишаються одиниці людей, а туди доїхати просто неможливо", - наголосив начальник МВА.

  • 9 липня, за даними Сергія Чауса, у громаді залишалося 630 цивільних.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Часів Яр
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