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У громаді залишається 630 цивільних: начальник міської ВА Чаус про оперативну ситуацію в Часовому Яру

9 липня, 2024 вiвторок
09:38
Війна з Росією

Попри складну ситуацію в Часовому Яру, у громаді залишаються люди

Зміст

Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в етері Еспресо.

"На жаль, ситуація в Часовому Яру не змінюється на краще. У місті пекло. Кожного дня повторюється одне і те ж - постійні обстріли, використання всього арсеналу. У громаді залишається 630 цивільних. Вчора були поранені. Двох людей вивезли з міста за допомогою військових. Залишатися зараз в місті - щось на кшталт самогубства. Кожного дня щось прилітає. Ми намагаємося це пояснювати, звертаємося до рідних", - сказав він.

Мікрорайон "Канал" фактично знищений, а від будинків залишилися одні острови, каже Чаус.

"До війни у мікрорайоні мешкало 3,5 тис. людей, 13 тис. - загальна кількість громади до повномасштабного вторгнення. Там було близько 40 багатоповерхівок. Зараз від них залишилися одні острови, а від деяких просто купи цегли і бетону. Тому коли кажуть, що "Канал" захопили, насправді ж росіяни його знищили. Ми бачили деякий рух, але просування чи якісь перешкоди будуть коментувати військові", - додав він.

  • Нагадаємо, 3 липня співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Яру повністю зруйнований, ворог зайняв його.

Теги:
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Часів Яр
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