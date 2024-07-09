У громаді залишається 630 цивільних: начальник міської ВА Чаус про оперативну ситуацію в Часовому Яру

Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в етері Еспресо.

"На жаль, ситуація в Часовому Яру не змінюється на краще. У місті пекло. Кожного дня повторюється одне і те ж - постійні обстріли, використання всього арсеналу. У громаді залишається 630 цивільних. Вчора були поранені. Двох людей вивезли з міста за допомогою військових. Залишатися зараз в місті - щось на кшталт самогубства. Кожного дня щось прилітає. Ми намагаємося це пояснювати, звертаємося до рідних", - сказав він.

Мікрорайон "Канал" фактично знищений, а від будинків залишилися одні острови, каже Чаус.

"До війни у мікрорайоні мешкало 3,5 тис. людей, 13 тис. - загальна кількість громади до повномасштабного вторгнення. Там було близько 40 багатоповерхівок. Зараз від них залишилися одні острови, а від деяких просто купи цегли і бетону. Тому коли кажуть, що "Канал" захопили, насправді ж росіяни його знищили. Ми бачили деякий рух, але просування чи якісь перешкоди будуть коментувати військові", - додав він.