Окупанти вночі обстріляли з артилерії Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений і руйнування
Уночі вівторка, 13 лютого, російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранено цивільного
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений мешканець міста", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, також у місті частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі.
Загалом за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області.
Крім того, впродовж доби дві людини зі Степногірська і з Гуляйполя ухвалили рішення виїхати в безпечне місце.
- Ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети. Низку дронів збили над Дніпропетровською областю, але сталися і влучання, зокрема в енергетичний та інфраструктурний об'єкти у Дніпрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.22
- EUR Купівля 40.69Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе