Окупанти вночі обстріляли з артилерії Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений і руйнування

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений мешканець міста", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, також у місті частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі.

Загалом за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області.

Крім того, впродовж доби дві людини зі Степногірська і з Гуляйполя ухвалили рішення виїхати в безпечне місце.