Окупанти вранці вдарили по Ківшарівці на Харківщині: загинув цивільний
Уранці суботи, 4 січня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Ківшарівка Харківської області. У результаті обстрілу загинув чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району окупанти завдали близько 10:50.
Внаслідок удару армії РФ від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік.
- Напередодні, 3 січня, російська армія завдала балістичного удару по Чернігову. Унаслідок атаки зруйновано кілька приватних будинків. Також відомо про загиблого та чотирьох поранених.
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