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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти все частіше збивають власні БПЛА на лівобережжі Херсонщини, бо плутають їх з українськими, - ISW

14 січня, 2024 неділя
08:49
Війна з Росією дрон, БПЛА

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованій Херсонщині все частіше плутають свої безпілотники з українськими і збивають їх

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, діяльність українських безпілотників настільки поширена на лівобережжі Херсонщини, що російське угруповання військ "Дніпро" почало оповіщати свій особовий склад про те, коли російські безпілотники діятимуть у їхньому районі.

Адже російські війська все частіше приймають власні безпілотники за українські і обстрілюють їх.

Станом на 13 січня українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але підтверджених змін у цьому районі не зафіксовано. 

Російські та українські сили продовжували позиційні бої на східному березі, в тому числі в Кринках та поблизу них.

Машовець заявив, що підрозділи 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії діють у північних і північно-західних Олешках, а підрозділи 17-го танкового полку та невизначений підрозділ 70-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Піщанівки та Пойма.

Військовий оглядач також заявив, що командування російського 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену російську бронетехніку поблизу Кринок, залучаючи для цього як штатний ремонтний персонал, так і бойовий особовий склад.

  • Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 840 окупантів. Загальні втрати армії РФ сягнули вже 370 тисяч.
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
безпілотник
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