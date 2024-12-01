Окупанти загрожують основним логістичним шляхам ЗСУ на Донеччині, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідників, у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки.

"Місто розташоване на лінії фронту з 2022 року і виступає як стрижень української лінії оборони. Україна повернула частину території на південь від міста в рамках контрнаступу 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Велика Новосілка стала вразливою для російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.

Це, як вважають у Британії, уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області. Російські війська наступають у тилу української оборони й загрожують основним логістичним шляхам до міста.