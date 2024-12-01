Окупанти загрожують основним логістичним шляхам ЗСУ на Донеччині, - розвідка Британії
Російські війська наступають в тилу української оборони та загрожують основним логістичним шляхам до Великої Новосілки Донецької області
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
За даними розвідників, у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки.
"Місто розташоване на лінії фронту з 2022 року і виступає як стрижень української лінії оборони. Україна повернула частину території на південь від міста в рамках контрнаступу 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Велика Новосілка стала вразливою для російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.
Це, як вважають у Британії, уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області. Російські війська наступають у тилу української оборони й загрожують основним логістичним шляхам до міста.
- З початку доби, 1 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 111 бойових зіткнень. Окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському і Времівському напрямках, а також на Курщині.
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