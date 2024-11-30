Окупанти зранку атакували Мирноград: одна людина загинула, є постраждалі
Уранці суботи, 30 листопада, російські окупаційна армія вдарила по місту Мирноград Донецької області. Унаслідок обстрілу загинула людина, троє постраждали
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда", - написав він у соцмережах.
Зазначається, що окупанти обстріляли місто зранку з артилерії.
У результаті атаки у Мирнограді пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню й автомобіль.
- Протягом минулої доби, 29 листопада, російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини.
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