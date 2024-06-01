Окупанти зранку вдарили по Дніпропетровщині: серед чотирьох постраждалих 7-річна дитина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, серед чотирьох поранених людей внаслідок обстрілу РФ, – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки 74 та 68 років.

Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, у громаді пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.