Окупанти зранку вдарили по Дніпропетровщині: серед чотирьох постраждалих 7-річна дитина
Уранці суботи, 1 червня, російські окупанти атакували Покровську громаду Дніпропетровської області, унаслідок чого поранень зазнали четверо місцевих, зокрема дитина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, серед чотирьох поранених людей внаслідок обстрілу РФ, – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки 74 та 68 років.
Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Крім того, у громаді пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
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