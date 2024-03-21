Окупантські військові не отримали обіцяного вихідного за голосування на "виборах Путіна", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Тепер окупантський особовий склад незадоволений тим, що керівництво не дотрималося обіцянки.

"Ворог пообіцяв своїм комбатантам, що за те, що вони візьмуть участь в "голосуванні" їм дадуть додатковий вихідний. Проте по завершенню "виборів" ніяких вихідних воєнним злочинцям не надали. Також окупантам пообіцяли виплатити "президентські виплати", але і їх вони не отримали", - зазначили у Спротиві.