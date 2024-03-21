Окупантські військові не отримали обіцяного вихідного за голосування на "виборах Путіна", - Спротив
За участь у голосуванні на так званих виборах президента РФ окупантам пообіцяли додатковий вихідний та "президентські виплати". Нічого з цього загарбники не отримали
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Тепер окупантський особовий склад незадоволений тим, що керівництво не дотрималося обіцянки.
"Ворог пообіцяв своїм комбатантам, що за те, що вони візьмуть участь в "голосуванні" їм дадуть додатковий вихідний. Проте по завершенню "виборів" ніяких вихідних воєнним злочинцям не надали. Також окупантам пообіцяли виплатити "президентські виплати", але і їх вони не отримали", - зазначили у Спротиві.
- 19 березня голова Сєверодонецької РВА Власенко Роман Власенко повідомив, що основну частину явки на тимчасово окупованих територіях забезпечили російські військові та цивільні РФ.
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