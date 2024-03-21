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Війна з Росією: хроніка
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Окупантські військові не отримали обіцяного вихідного за голосування на "виборах Путіна", - Спротив

21 березня, 2024 четвер
08:13
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором

За участь у голосуванні на так званих виборах президента РФ окупантам пообіцяли додатковий вихідний та "президентські виплати". Нічого з цього загарбники не отримали

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Тепер окупантський особовий склад незадоволений тим, що керівництво не дотрималося обіцянки. 

"Ворог пообіцяв своїм комбатантам, що за те, що вони візьмуть участь в "голосуванні" їм дадуть додатковий вихідний. Проте по завершенню "виборів" ніяких вихідних воєнним злочинцям не надали. Також окупантам пообіцяли виплатити "президентські виплати", але і їх вони не отримали", - зазначили у Спротиві. 

  • 19 березня голова Сєверодонецької РВА Власенко Роман Власенко повідомив, що основну частину явки на тимчасово окупованих територіях забезпечили російські військові та цивільні РФ.
Теги:
Україна
вибори
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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