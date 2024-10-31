Окупаційна влада Бердянська заявила про атаку БПЛА на порт: у місті не працює низка громадських установ

Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська.

"Сьогодні вранці злочинний київський режим здійснив терористичну атаку на міський порт, імовірно, з використанням безпілотників-камікадзе. Працювала ППО. Усі чергові та оперативні служби на місці й розпочали роботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через нібито атаку не працюватимуть громадські установи, зокрема школи та дитячі садки. Місцевих жителів просять не виходити на вулиці, утриматися від поїздок на автомобілі й, по можливості, бути подалі від вікон.