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Окупаційна влада Бердянська заявила про атаку БПЛА на порт: у місті не працює низка громадських установ

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
07:39
Війна з Росією на фото дим у порту Бердянська

У тимчасово окупованому Бердянську 31 жовтня повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади

Зміст

Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська.

"Сьогодні вранці злочинний київський режим здійснив терористичну атаку на міський порт, імовірно, з використанням безпілотників-камікадзе. Працювала ППО. Усі чергові та оперативні служби на місці й розпочали роботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через нібито атаку не працюватимуть громадські установи, зокрема школи та дитячі садки. Місцевих жителів просять не виходити на вулиці, утриматися від поїздок на автомобілі й, по можливості, бути подалі від вікон.

  • 27 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті підірвали залізничний міст.

 

Теги:
Новини
ППО
Бердянськ
окуповані території
окупанти
безпілотник
Запорізька область
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