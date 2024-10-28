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В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

Світлана Кравченко
28 жовтня, 2024 понедiлок
09:33
Війна з Росією Бердянськ

Увечері неділі, 27 жовтня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в місті підірвали залізничний міст

Зміст

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що гучний вибух, який пролунав вчора ввечері, особливо чутно було в мікрорайоні Колонія. 

За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті. 

"Чекаємо на уточнену інформацію", - додали у МВА.

  • Нещодавно у Бердянську вибухнула автівка, в якій перебував суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко, що співпрацював з РФ. Його знайшли мертвим.
     

 

Теги:
Новини
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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