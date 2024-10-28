В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.



Зазначається, що гучний вибух, який пролунав вчора ввечері, особливо чутно було в мікрорайоні Колонія.



За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті.



"Чекаємо на уточнену інформацію", - додали у МВА.

Нещодавно у Бердянську вибухнула автівка, в якій перебував суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко, що співпрацював з РФ. Його знайшли мертвим.

