Операція була спрямована на дискредитацію ЗСУ: боєць 77-ї ОАеМБр про вбивство ворогом цивільних на Харківщині

Про це в етері Еспресо розповів військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович.

"Щодо вбивства цивільних на Харківщині, можу цю ситуацію прокоментувати, бо це смуга відповідальності нашої бригади - район Кругляківки. Двоє цивільних йшли під білим прапором. З багатьох ракурсів було знято відео, яке потім з'явилося на ворожих тг-каналах і мало б здискредитувати ЗСУ, зокрема нашу бригаду. Писали, що саме український FPV-дрон вдарив по цивільних. З того, що нам відомо, то це була спеціальна операція ворога, яка спрямована на дискредитацію наших Збройних Сил. Швидше за все, якісь цивільні зв'язалися з російськими окупантами чи увійшли в якусь взаємодію, сказали звідки і куди хочуть пройти та щоб по них не стріляли. Імовірно, росіяни їх супроводжували з дронів", - зазначив військовослужбовець.

За його словами, є записи з дронів в хорошій якості та ще й з різних ракурсів, тобто цих двох цивільних супроводжувати російські окупанти.

Обережно! Вразливий контент!

"Росіяни потім виклали в мережу це відео з підписом, що це зробили українці. Ситуація показує, - коли наперед супроводжує стільки дронів двох цивільних і в окупантів опиняється це відео, то виникають питання - звідки у них це відео і як вони його засікли? Коли з'явилася ця інформація, наша розвідка також злітала, перевірила і виявила тіла загиблих цивільних. Їх евакуювати чи визначити хто це - неможливо. Кадри жахливі - видно, що це цивільні, яких спеціально уразили дроном, спеціально вбили. Тобто ворог намагався настільки цинічно зробити таку інформаційну спецоперацію", - прокоментував Петрович.