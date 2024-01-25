Падіння Іл-76: у Росії заявили, що продовжать роботу з обміну полоненими
Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що країна-агресорка продовжить роботу з повернення російських військовополонених додому
Про це пише ТАСС.
"Ми не можемо кинути наших хлопців. Тому розмовлятимемо хоч із чортом, працюватимемо хоч із нечистим, але нам треба наших хлопців витягувати. У нас немає іншого виходу, розмовлятимемо", - сказав Картаполов.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
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