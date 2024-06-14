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Партизани "Атеш" розвідали аеродром окупантів у Криму

14 червня, 2024 п'ятниця
03:48
Війна з Росією Крим, Ялта

Партизани з руху спротиву "Атеш" поділились інформацією про аеродром росіян у тимчасово окупованому Криму

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

Агент розвідав аеродром Херсонес у Севастополі. Партизан передав Силам оборони України важливу інформацію.

"Виявив бліндажі та патруль військових по всьому периметру. Під час спостереження було зафіксовано також патрульний катер "Раптор", що свідчить про високий рівень охорони об'єкта. ", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про станцію радіолокації "Каста-2Е2", яку використовують для виявлення ракет. Вона розташована біля нафтосховища.

  • 12 червня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" провів диверсійні заходи у місті Клин Московської області. Унаслідок цього знищено станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива".
Теги:
Відео
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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