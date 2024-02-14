Партизани надали координати нафтобази РФ в окупованому Криму

Про це пише "Атеш".

"Наші агенти розвідали гіпотетичне місцезнаходження нафтобази і змогли знайти діючий об'єкт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що ця територія добре охороняється, проте поки партизани розвідували об'єкт окупанти сиділи в телефонах, що є частим явищем для солдатів, які далеко від фронту.

Припускається, що нафтобаза всю використовується окупантами.

Координати об'єкта: 44.588366, 33.623550

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.