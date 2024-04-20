Партизани переслідують та ліквідовують військових 568-го зенітного ракетного полку РФ, який обстрілює житлові райони Харкова

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

За їхніми словами, 568-й зенітний ракетний полк день у день обстрілює житлові квартали Харкова, мирне місто, де мешкають звичайні люди.

"Слоган полку — "їхня мета - захист, а не напад", але насправді вони вбивці та посібники путінського кривавого режиму. Їхні дії не тільки суперечать їхньому власному слогану, а й демонструють усьому світу справжню особу Росії. Ці нелюдські злочини, які забрали життя безневинних людей, неприпустимі і непробачні. Ми не можемо спокійно дивитись на це збоку", - наголошують партизани.

У русі оголосили про початок активного пошуку та переслідування відповідальних за ці злочини. Серед першочергових цілей партизани називають і командира зенітного ракетного дивізіону капітана Івана Горбенка.

"Ми не можемо мовчки дивитися, як безневинні життя страждають від рук злочинців. "Атеш" не залишиться осторонь. Кожен військовослужбовець цього полку буде покараний", - додали у спротиві.