Партизани переслідують та ліквідовують військових 568-го зенітного ракетного полку РФ, який обстрілює житлові райони Харкова
Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" починає активно виявляти та переслідувати військових 568-го зенітного ракетного полку РФ, який обстрілює житлові райони Харкова
Про це йдеться у телеграмі "Атеш".
За їхніми словами, 568-й зенітний ракетний полк день у день обстрілює житлові квартали Харкова, мирне місто, де мешкають звичайні люди.
"Слоган полку — "їхня мета - захист, а не напад", але насправді вони вбивці та посібники путінського кривавого режиму. Їхні дії не тільки суперечать їхньому власному слогану, а й демонструють усьому світу справжню особу Росії. Ці нелюдські злочини, які забрали життя безневинних людей, неприпустимі і непробачні. Ми не можемо спокійно дивитись на це збоку", - наголошують партизани.
У русі оголосили про початок активного пошуку та переслідування відповідальних за ці злочини. Серед першочергових цілей партизани називають і командира зенітного ракетного дивізіону капітана Івана Горбенка.
"Ми не можемо мовчки дивитися, як безневинні життя страждають від рук злочинців. "Атеш" не залишиться осторонь. Кожен військовослужбовець цього полку буде покараний", - додали у спротиві.
- Вдень 15 квітня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по закладу освіти в селі Лук’янці на Харківщині: двоє людей загинули, четверо дістали поранення.
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