Росіяни вдарили КАБом по Харківщині: є загиблі

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що удар стався о другій годині дня.

"Російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с. Лук‘янці Липецької громади Харківського району", - написав він.

Спочатку він заявив, що відомо про двох загиблих і декілька поранених. Пізніше Він уточнив, що 4 цивільних зазнали травм внаслідок російського обстрілу: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

За його словами, двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.

"Усі цивільні. Влучання було в заклад освіти", - написав Синєгубов.