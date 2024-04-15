Росіяни вдарили КАБом по Харківщині: є загиблі
Вдень 15 квітня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по закладу освіти в селі Лук’янці на Харківщині: двоє людей загинули, четверо дістали поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що удар стався о другій годині дня.
"Російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с. Лук‘янці Липецької громади Харківського району", - написав він.
Спочатку він заявив, що відомо про двох загиблих і декілька поранених. Пізніше Він уточнив, що 4 цивільних зазнали травм внаслідок російського обстрілу: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
За його словами, двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.
"Усі цивільні. Влучання було в заклад освіти", - написав Синєгубов.
- Серед дня понеділка, 15 квітня, у Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росіяни завдали удару по місту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.27 Купівля 39.27Продаж 39.75
- EUR Купівля 41.94Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе