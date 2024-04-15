Росія атакувала Полтаву 15 квітня
Серед дня понеділка, 15 квітня, у Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росіяни завдали удару по місту
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що наразі всі деталі атаки уточнюються.
Він закликав мешканців зберігати спокій та інформаційну тишу і не розміщувати фото чи відео наслідків у мережу.
- Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Сіверськ Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.
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