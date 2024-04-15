Росія атакувала Полтаву 15 квітня

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що наразі всі деталі атаки уточнюються.

Він закликав мешканців зберігати спокій та інформаційну тишу і не розміщувати фото чи відео наслідків у мережу.