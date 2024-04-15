Росіяни увечері обстріляли Сіверськ на Донеччині: загинули четверо людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері - зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо людей", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, загиблі - чоловіки від 36 до 86 років.

"Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - наголосив Філашкін.