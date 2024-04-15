Росіяни увечері обстріляли Сіверськ на Донеччині: загинули четверо людей
Увечері неділі, 14 квітня, російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Сіверськ Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері - зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо людей", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, загиблі - чоловіки від 36 до 86 років.
"Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - наголосив Філашкін.
- Того ж дня, 14 квітня, росіяни обстріляли Дніпропетровщину із застосуванням ракети, дронів та артилерії. За останніми даними поранення отримали 13 людей.
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