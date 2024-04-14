Росіяни вдарили дроном по Нікополю: троє людей постраждали
Вдень 14 квітня російські окупанти вдарили дроном по Нікополю на Дніпропетровщині: поранення отримали троє чоловіків
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його інформацією, постраждали чоловіки віком - 47, 57 та 64 роки. У всіх множинні осколкові поранення. Також у одного з потерпілих відкритий перелом ноги.
Вони всі у стані середньої важкості, їх госпіталізували.
Крім того, через атаку сталося займання - пошкоджено 2 автомобілі. Інші деталі з'ясовуються.
- 14 квітня російська армія атакувала Очеретине Донецької області. Окупанти скинули авіабомбу на 5-поверхівку, в результаті чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
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