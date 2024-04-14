Росіяни вдарили дроном по Нікополю: троє людей постраждали

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, постраждали чоловіки віком - 47, 57 та 64 роки. У всіх множинні осколкові поранення. Також у одного з потерпілих відкритий перелом ноги.

Вони всі у стані середньої важкості, їх госпіталізували.

Крім того, через атаку сталося займання - пошкоджено 2 автомобілі. Інші деталі з'ясовуються.