Росіяни скинули авіабомбу на 5-поверхівку в Очеретиному на Донеччині: є загиблий і двоє поранених

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Очеретиного. Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку", - написав він.

За його словами, з-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки.

Обидва поранені доправлені до лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

Очільник ОДА закликав мешканців Донеччини не ризикувати своїм життям та евакуюватись.

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Фото: https://t.me/VadymFilashkin