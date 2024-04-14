Росіяни скинули авіабомбу на 5-поверхівку в Очеретиному на Донеччині: є загиблий і двоє поранених
14 квітня російська армія атакувала Очеретине Донецької області. Окупанти скинули авіабомбу на 5-поверхівку, в результаті чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Очеретиного. Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку", - написав він.
За його словами, з-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки.
Обидва поранені доправлені до лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.
Очільник ОДА закликав мешканців Донеччини не ризикувати своїм життям та евакуюватись.
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
- У ніч на 14 квітня російські війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Горіли приватні будинки, є влучання в багатоповерхівку, внаслідок чого поранення дістав щонайменше один чоловік.
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