Партизани провели розвідку аеропорту Саки, де окупанти тримають 10 винищувачів та системи ППО

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів, бо з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну.

"На момент розвідки зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, які підкреслюють важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій, так само місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту", - йдеться у повідомленні.