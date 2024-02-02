Партизани провели розвідку аеропорту Саки, де окупанти тримають 10 винищувачів та системи ППО
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Там російські загарбники тримають 10 винищувачів СУ-30 та системи ППО
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів, бо з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну.
"На момент розвідки зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, які підкреслюють важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій, так само місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно "Атеш" оприлюднив координати 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, де росіяни ремонтують власні судна.
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