Партизани проводять рекрутингову кампанію у Сімферополі
Військовий рух українців та кримських татар "Атеш", який займається розвідкою та викриттям планів росіян у тимчасово окупованому Криму, проводить рекрутингову кампанію й шукає людей у свої ряди
Про це йдеться у телеграмі руху.
"Атеш Громадянська сила" проводить рекрутингову кампанію у Сімферополі.
"Активісти нашого руху активно діють на території Автономної Республіки Крим. Цього разу ми розповсюдили листівки із закликом вступати до наших лав у місті Сімферополь", - йдеться у повідомленні.
Фото: https://t.me/atesh_uaЗа словами партизанів, декілька людей уже відгукнулися на заклик і успішно почали працювати в лавах руху.
"Нагадуємо, що окупація є тимчасовою, а наша мета — звільнення Криму від рашистів!" - наголосили в "Атеш".
Фото: https://t.me/atesh_ua
- Партизанський рух "Атеш" провів розвідку аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Там російські загарбники тримають 10 винищувачів СУ-30 та системи ППО.
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