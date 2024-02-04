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Партизани проводять рекрутингову кампанію у Сімферополі

4 лютого, 2024 неділя
10:15
Війна з Росією

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш", який займається розвідкою та викриттям планів росіян у тимчасово окупованому Криму, проводить рекрутингову кампанію й шукає людей у свої ряди

Про це йдеться у телеграмі руху.

"Атеш Громадянська сила" проводить рекрутингову кампанію у Сімферополі.

"Активісти нашого руху активно діють на території Автономної Республіки Крим. Цього разу ми розповсюдили листівки із закликом вступати до наших лав у місті Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://t.me/atesh_ua

За словами партизанів, декілька людей уже відгукнулися на заклик і успішно почали працювати в лавах руху.

"Нагадуємо, що окупація є тимчасовою, а наша мета — звільнення Криму від рашистів!" - наголосили в "Атеш".

Фото: https://t.me/atesh_ua

  • Партизанський рух "Атеш" провів розвідку аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Там російські загарбники тримають 10 винищувачів СУ-30 та системи ППО.
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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