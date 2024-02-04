Партизани проводять рекрутингову кампанію у Сімферополі

Про це йдеться у телеграмі руху.

"Атеш Громадянська сила" проводить рекрутингову кампанію у Сімферополі.

"Активісти нашого руху активно діють на території Автономної Республіки Крим. Цього разу ми розповсюдили листівки із закликом вступати до наших лав у місті Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://t.me/atesh_ua

За словами партизанів, декілька людей уже відгукнулися на заклик і успішно почали працювати в лавах руху.

"Нагадуємо, що окупація є тимчасовою, а наша мета — звільнення Криму від рашистів!" - наголосили в "Атеш".

Фото: https://t.me/atesh_ua