Партизани роздобули дані про місця проживання й навчання особового складу Чорноморського флоту РФ

Про це пише рух спротиву "Атеш".

Проукраїнські агенти продовжують спостереження за базою в Гагаринському районі Севастополя.

"Ми відстежуємо маршрути пересування техніки, особового складу та фіксуємо будь-яку активність зс Росії в районі. Цього разу було розвідано місця проживання та навчання особового складу, а також отримано дані про порядок охорони об'єкта, роботу чергової служби та інші важливі відомості, які були негайно передані Силам оборони України", - розповіли партизани.

За словами агентів "Атеш", така інформація допомагає ЗСУ ефективніше діяти та наближає крах злочинного режиму Росії.