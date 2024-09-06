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Партизани роздобули дані про місця проживання й навчання особового складу Чорноморського флоту РФ

Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
20:59
Війна з Росією Крим

Партизани з руху спротиву "Атеш" провели розвідку бази чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі

Зміст

Про це пише рух спротиву "Атеш".

Проукраїнські агенти продовжують спостереження за базою в Гагаринському районі Севастополя.

"Ми відстежуємо маршрути пересування техніки, особового складу та фіксуємо будь-яку активність зс Росії в районі. Цього разу було розвідано місця проживання та навчання особового складу, а також отримано дані про порядок охорони об'єкта, роботу чергової служби та інші важливі відомості, які були негайно передані Силам оборони України", - розповіли партизани.

За словами агентів "Атеш", така інформація допомагає ЗСУ ефективніше діяти та наближає крах злочинного режиму Росії.

  • "Атеш" фіксує зміни у настроях жителів Криму, які нібито побоюються, що операція ЗСУ на Курщині може повторитися на півострові.
Теги:
Суспільство
Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
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