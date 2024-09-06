Партизани роздобули дані про місця проживання й навчання особового складу Чорноморського флоту РФ
Партизани з руху спротиву "Атеш" провели розвідку бази чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі
Про це пише рух спротиву "Атеш".
Проукраїнські агенти продовжують спостереження за базою в Гагаринському районі Севастополя.
"Ми відстежуємо маршрути пересування техніки, особового складу та фіксуємо будь-яку активність зс Росії в районі. Цього разу було розвідано місця проживання та навчання особового складу, а також отримано дані про порядок охорони об'єкта, роботу чергової служби та інші важливі відомості, які були негайно передані Силам оборони України", - розповіли партизани.
За словами агентів "Атеш", така інформація допомагає ЗСУ ефективніше діяти та наближає крах злочинного режиму Росії.
- "Атеш" фіксує зміни у настроях жителів Криму, які нібито побоюються, що операція ЗСУ на Курщині може повторитися на півострові.
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