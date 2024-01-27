Партизани розвідали системи ППО росіян біля московського метро

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що С-400 та станції радіолокацій знаходяться біля станції метро "Білокам'яна" у Богородському районі Москви. Ця територія захищена високим парканом, а по всьому периметру чергує охорона.

"Раніше ця територія була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони РФ відібрало землю у навчально-спортивній організації", - йдеться у повідомленні.