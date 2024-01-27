Партизани розвідали системи ППО росіян біля московського метро
Партизанський рух "Атеш" виявив дислокацію систем протиповітряної оборони у вигляді С-400 та різні станції радіолокацій ворога у Москві
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що С-400 та станції радіолокацій знаходяться біля станції метро "Білокам'яна" у Богородському районі Москви. Ця територія захищена високим парканом, а по всьому периметру чергує охорона.
"Раніше ця територія була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони РФ відібрало землю у навчально-спортивній організації", - йдеться у повідомленні.
- Українські партизани провели зовнішню розвідку оборонного підприємства окупантів у Московській області, де вони вироблять ракети та комплекси.
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