У Московській області партизани розвідали підприємство, що виробляє ракетне озброєння, - "Атеш"
Українські партизани провели зовнішню розвідку оборонного підприємства окупантів у Московській області, де вони вироблять ракети та комплекси
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Наші агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" у населеному пункті Корольов Московської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що там проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та ін.
Крім цього, партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також вони, ймовірно, знають розташування адміністративного корпусу з усією документацією.
- У тимчасово окупованому Севастополі у Криму партизани знайшли та зафіксували координати створеного загарбниками пункту відбору до російської армії.
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