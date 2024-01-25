У Московській області партизани розвідали підприємство, що виробляє ракетне озброєння, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наші агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" у населеному пункті Корольов Московської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там проєктують та випускають ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та ін.

Крім цього, партизани виявили виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також вони, ймовірно, знають розташування адміністративного корпусу з усією документацією.