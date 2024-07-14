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Головна Війна з Росією Партизани розвідали завод "СИБМАШ" у Тюмені, який ремонтує зброю окупантів: виявили "величезні проблеми", спричинені санкціями

Партизани розвідали завод "СИБМАШ" у Тюмені, який ремонтує зброю окупантів: виявили "величезні проблеми", спричинені санкціями

14 липня, 2024 неділя
11:33
Війна з Росією

На російському заводі "СИМБАШ" у Тюмені, який забезпечує виробництво та ремонт військової техніки і зброї, партизани виявили несправності, що спричинені санкціями

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Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

За словами партизанів, завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем. Також підприємство займається оновленням систем керування та навігації.

"Наш агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця. Через санкції, що привили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем", - зазначили в "Атеш".

Партизани запевняють, що повне виведення заводу з ладу може скоротити обслуговування та виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки Росії щомісяця.

Фото: https://t.me/atesh_ua

 
  • На російському заводі "Тюменські моторобудівники", який збирає військові гелікоптери та літаки, проблеми у виробництві газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам.
Теги:
Росія
зброя
російська армія
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