Партизани виявили "критичні проблеми" на заводі в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості. Завод бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів та літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.

"На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам, як обіцяли на заводі", - зазначили партизани.