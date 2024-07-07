Партизани виявили "критичні проблеми" на заводі в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники
На російському заводі "Тюменські моторобудівники", який збирає військові гелікоптери та літаки, проблеми у виробництві газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості. Завод бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів та літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.
"На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам, як обіцяли на заводі", - зазначили партизани.
- У тимчасово окупованому Криму партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій російських загарбників уздовж узбережжя півострова.
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