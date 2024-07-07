Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Партизани виявили "критичні проблеми" на заводі в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники

Партизани виявили "критичні проблеми" на заводі в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники

7 липня, 2024 неділя
12:21
Війна з Росією

На російському заводі "Тюменські моторобудівники", який збирає військові гелікоптери та літаки, проблеми у виробництві газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам

Зміст

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості. Завод бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів та літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.

"На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам, як обіцяли на заводі", - зазначили партизани.

  • У тимчасово окупованому Криму партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій російських загарбників уздовж узбережжя півострова.
Теги:
Росія
зброя
російська армія
санкції проти Росії
Читайте також:
ПС використали макети
6 липня, 2024 субота
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
Військово-лікарська комісія, ВЛК
6 липня, 2024 субота
Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість
Віктор Орбан і Володимир Путін
6 липня, 2024 субота
Візит Орбана до Москви спровокував конфлікт між Угорщиною та Німеччиною, - Bloomberg
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
12:57
акція українців в Парижі
У Парижі українці пройшли маршем із закликом підтримати вступ України до НАТО
12:36
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру
12:34
Джон Ландау
Продюсер "Титаніка" та "Аватара" 63-річний Джон Ландау помер після тривалої боротьби з раком
12:08
РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини, 04.07.24
Атака РФ на Одещину 4 липня: кількість жертв зросла до двох
12:02
OPINION
Віктор Каспрук
Путін чекає на Трампа
11:43
Естонія
Аби запобігти обходу санкцій: Естонія посилить митний контроль на кордоні з Росією
11:34
Саломе Зурабішвілі
"Завдає шкоди стратегічному партнерству і матиме поганий вплив": президентка Грузії про скасування спільних навчань зі США
11:15
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр
10:53
Херсон
Вночі РФ обстріляла центр Херсона, в результаті пожежі повністю вигоріло кафе: в ОВА показали наслідки "прильотів"
10:50
напад з ножем
У Чернігові чоловік з ножем накинувся на групу людей: є поранений
10:38
Оновлено
Україна-НАТО
"Нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі": Сирський і Зеленський привітали Військово-Морські сили із професійним святом
10:10
Міністри закордонних справ Великої Британії і Німеччини Девід Леммі та Анналена Бербок
Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини
10:02
OPINION
Павло Клімкін
Праві — це нова нормальність європейської політики
10:00
Оновлено
новини Львівщини
У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють
10:00
Свято в Україні
7 липня професійне свято відзначають одразу два види ЗСУ: кого привітати у цей день
09:32
ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському
09:21
Ексклюзив
Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко
09:18
сектор Гази
У Газі обстріляли школу: загинули щонайменше 16 людей, десятки поранених
08:45
В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами
08:31
збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 6 липня
08:26
ЗСУ
На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку
08:24
окупанти Маріуполь
За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
08:14
Обстріл Дніпропетровщини 7 линя
Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
08:13
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
08:00
OPINION
Мирослав Гай
Війську слід позбутися паперової бюрократії
07:49
Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
07:33
Саміт ЄС, Віктор Орбан
ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:17
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Азовському морі 3 кораблі, вони не є ракетоносіями
00:11
Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024
Визначилися півфінальні пари Євро-2024
00:07
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
6 липня
23:58
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
23:34
ЗСУ
Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака
22:43
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:43
Ексклюзив
путін путлер
Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV