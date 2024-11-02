Партизани зафіксували передислокацію російського підрозділу після удару Сил оборони по позиціях окупантів на Запоріжжі
Партизани зафіксували передислокацію підрозділу російської 76-ї десантно-штурмової дивізії після успішного удару Сил оборони по позиціях окупантів у Запорізькій області
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.
Як зазначають учасники партизанського руху, унаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу окупантів.
"Агент протягом кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, БМД і військові вантажівки з людьми та спорядженням", - йдеться у повідомленні.
Фото: Атеш
Фото: Атеш
В "Атеш" кажуть, що відстежили, куди саме переміщується ворог і передали цю інформацію Силам оборони України.
"Незабаром їм знову доведеться переміщатися", - додали партизани.
- Раніше повідомлялося, що агент "Атеш" проник у командний пункт 37-ї бригади ЗС РФ, яка відповідальна за численні воєнні злочини.
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