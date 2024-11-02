Партизани зафіксували передислокацію російського підрозділу після удару Сил оборони по позиціях окупантів на Запоріжжі

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

Як зазначають учасники партизанського руху, унаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу окупантів.

"Агент протягом кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, БМД і військові вантажівки з людьми та спорядженням", - йдеться у повідомленні.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

В "Атеш" кажуть, що відстежили, куди саме переміщується ворог і передали цю інформацію Силам оборони України.

"Незабаром їм знову доведеться переміщатися", - додали партизани.