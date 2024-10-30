Агент "Атеш" проник у командний пункт 37-ї бригади РФ

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

Партизани зізнались, що проукраїнський агент є російським військовослужбовцем, і завдяки цьому зумів проникнути на один із командних пунктів 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Цей КП розташований у Донецькій області.

"Наш агент зумів зібрати значний обсяг даних про розташування особового складу, техніки та складів противника, частина з яких вже була успішно знищена. Це послабило можливості окупаційних військ до ведення наступальних дій одному з напрямів. Агент успішно перейшов на інший напрямок, залишаючись непоміченим", - запевнили партизани.

Ця бригада входить до складу угруповання військ "Схід", яке воює на південному сході України.

"Саме ця бурятська бригада вчиняла безліч військових злочинів у Київській області. Завдяки нашій роботі вони були за це покарані. Інформація оперативно передається Силам оборони України та публікується за їх згодою. Багато російських військових вже стали агентами руху "Атеш". Вони ведуть підпільну боротьбу з путінським режимом, наближаючи справедливий мир", - йдеться у повідомленні.