Партизани зафіксували транспортування пошкоджених російських танків у Криму
Партизанський рух "Атеш" зафіксував у тимчасово окупованому Криму перевезення пошкоджених російських танків
Про це пише "Атеш".
"Наші агенти ведуть постійне спостереження за збройними силами РФ та іншими силовими підрозділами окупантів у Криму. Ми фіксуємо місця їхньої дислокації, склади БК, ГСМ та інше", - йдеться у повідомленні.
Цього разу партизанам удалося зафіксувати транспортування пошкоджених російських танків Т-62, які брали участь у війні проти України на Запорізькому напрямку.
- Партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.
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