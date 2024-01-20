Партизани зафіксували транспортування пошкоджених російських танків у Криму

Про це пише "Атеш".

"Наші агенти ведуть постійне спостереження за збройними силами РФ та іншими силовими підрозділами окупантів у Криму. Ми фіксуємо місця їхньої дислокації, склади БК, ГСМ та інше", - йдеться у повідомленні.

Цього разу партизанам удалося зафіксувати транспортування пошкоджених російських танків Т-62, які брали участь у війні проти України на Запорізькому напрямку.