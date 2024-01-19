Партизани зафіксували перекидання ракет "Онікс" у Севастополь, - "Атеш"

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що агенти зафіксували перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", так само відомих, як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

Він використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" є одним з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс".

Попередньо, установки належать 15 окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365).