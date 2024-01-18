Через атаку морських дронів: декілька тижнів тому в Севастополі затонув російський корабель, - "Атеш"

Про це пише партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, його підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.

За даними партизанів, затонулий корабель знаходиться на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110