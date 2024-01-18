Через атаку морських дронів: декілька тижнів тому в Севастополі затонув російський корабель, - "Атеш"
Українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому
Про це пише партизанський рух "Атеш".
"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, ймовірно, його підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.
За даними партизанів, затонулий корабель знаходиться на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110
- Станом на четвер, 18 січня, Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі, серед них два ракетоносії. Вони споряджені ракетами - до 16 "калібрів".
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