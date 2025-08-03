Партизани здійснили диверсію на залізниці у Запорізькій області, чим затримали постачання палива окупантам у Бердянськ

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агент руху "Атеш" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

В "Атеш" пояснили вибір місця для диверсії тим, що цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо та особовий склад.