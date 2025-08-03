Партизани здійснили диверсію на залізниці у Запорізькій області, чим затримали постачання палива окупантам у Бердянськ
Агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію у Запорізькій області на шляху до тимчасово окупованого Бердянська, яка затримала постачання палива російським військам
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агент руху "Атеш" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.
В "Атеш" пояснили вибір місця для диверсії тим, що цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо та особовий склад.
- Місяцем раніше партизани руху також здійснили диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Це була стратегічна ділянка для РФ.
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