Пентагон: США продовжать постачати Україні засоби ППО, певні можливості законтрактовано
Пентагон не припинятиме постачання ракет для ППО та іншого озброєння Україні попри дефіцит фінансування, адже певні можливості укладені за контрактом Ініціативи сприяння безпеці України (USAI)
Про це повідомляє спікер Пентагону Патрік Райдер на пресконференції Пентагону.
Він розповів, що в рамках USAI існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.
"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - сказав Райдер.
На запитання, чи продовжується постачання американських ракет ППО в Україну прямо зараз, Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які було оголошено в рамках USAI.
- У вівторок, 6 лютого, начальник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що американські військові мають намір подвоїти виробництво основних боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року.
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