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США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України

6 лютого, 2024 вiвторок
11:21
Світ

У вівторок, 6 лютого, начальник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що американські військові мають намір подвоїти виробництво основних боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року

Про це повідомляє Defence One.

Згідно зі звітом, представленим на заході аналітичного центру CSIS, виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч у жовтні минулого року - останнього місяця, за який були оприлюднені точні цифри, - до приблизно 37 тисяч у квітні та близько 60 тисяч у жовтні 2024 року.

США планують стрімко збільшити виробництво у 2025 році - з близько 75 тисяч снарядів у квітні до 100 тисяч у жовтні.

За словами Буша, це заплановане збільшення частково пов'язане з будівництвом нового заводу в Техасі, який "матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, з використанням абсолютно нових технологій, які раніше ніколи не використовувались". 

Брак боєприпасів, особливо великокаліберних артилерійських снарядів калібру 155 мм, заважає Україні відповідати російським обстрілам. 

За даними видання, наразі українські сили випускають близько 2 тисяч снарядів на день, що становить приблизно п'яту частину від російського показника. США намагалися задовольнити величезні потреби України в боєприпасах, не знижуючи при цьому свої власні запаси до небезпечно низького рівня. 

"Якщо більші запаси - це спосіб зменшити ризик тривалого звичайного конфлікту, тоді це потрібно розглянути", - зазначив Буш.

Буш додав, що інвестиції у виробництво 155-мм снарядів допоможуть збільшити здатність США створювати снаряди інших калібрів. Завдяки інвестиціям, пов'язаним з Україною, США отримають "набагато здоровішу" промислову базу для всіх типів звичайних боєприпасів.

Однак можливість виробництва 100 тисяч снарядів на місяць залежить від того, чи зможе Конгрес подолати політичні розбіжності. 

  • Напередодні адміністрація Байдена спільно з двопартійною групою сенаторів досягли угоди щодо кордонів на суму 118,2 млрд доларів, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю. За словами посла України в США Оксани Маркарової, у Штатах за законопроєкт можуть проголосувати 7 лютого.
Теги:
Україна
Росія
військові
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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