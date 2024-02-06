США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України

Про це повідомляє Defence One.

Згідно зі звітом, представленим на заході аналітичного центру CSIS, виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч у жовтні минулого року - останнього місяця, за який були оприлюднені точні цифри, - до приблизно 37 тисяч у квітні та близько 60 тисяч у жовтні 2024 року.

США планують стрімко збільшити виробництво у 2025 році - з близько 75 тисяч снарядів у квітні до 100 тисяч у жовтні.

За словами Буша, це заплановане збільшення частково пов'язане з будівництвом нового заводу в Техасі, який "матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, з використанням абсолютно нових технологій, які раніше ніколи не використовувались".

Брак боєприпасів, особливо великокаліберних артилерійських снарядів калібру 155 мм, заважає Україні відповідати російським обстрілам.

За даними видання, наразі українські сили випускають близько 2 тисяч снарядів на день, що становить приблизно п'яту частину від російського показника. США намагалися задовольнити величезні потреби України в боєприпасах, не знижуючи при цьому свої власні запаси до небезпечно низького рівня.

"Якщо більші запаси - це спосіб зменшити ризик тривалого звичайного конфлікту, тоді це потрібно розглянути", - зазначив Буш.

Буш додав, що інвестиції у виробництво 155-мм снарядів допоможуть збільшити здатність США створювати снаряди інших калібрів. Завдяки інвестиціям, пов'язаним з Україною, США отримають "набагато здоровішу" промислову базу для всіх типів звичайних боєприпасів.

Однак можливість виробництва 100 тисяч снарядів на місяць залежить від того, чи зможе Конгрес подолати політичні розбіжності.