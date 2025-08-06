Перемовини між Віткоффом і Путіним були радше ритуальними, - політолог Таран

Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо.

"Трамп вже написав пост, в якому заявив, що Віткофф провів продуктивні перемовини з Путіним, але жодних деталей Трамп не дав. Але і не міг він дати їх. Знаєте чому? Тому що зараз перемовини щодо російсько-української війни відбуваються не по лінії Вашингтон - Москва, а по лінії Вашингтон - Пекін або Нью-Делі. Зараз саме оці перемовини з Китаєм і з Індією і дадуть відповіді на питання Трампу, чи зможе він натиснути на Путіна, чи ні", - зазначив він.

На його думку, Путін чекає, чим завершаться ці перемовини і Путін не буде слухати Віткоффа з його пропозиціями.

"Він просто побачить, чи справді тиск або домовленості між Сполученими Штатами і країнами, які купують російську нафту, є ефективними, у випадку Путіна, згубними для російської економіки чи є неефективними і не мають жодного сенсу. І поведінка Путіна буде визначатися саме цим. Тому оці перемовини між Віткоффом і Путіним вони були швидше ритуальними. Ні про що вони там не можуть домовитись. Тому що ніхто ще не знає, наскільки вдасться Трампу натиснути на країни, які купують російську нафту з тим, щоб вони припинили купувати і таким чином це створить реальний важіль впливу на Путіна", - сказав політолог.

Таран додав, що є трохи оптимізму у зв'язку з тим, що сам Трамп дуже серйозно змінив риторику щодо Росії.

"Ми зараз, як коли чуємо Трампа, то це ніби інша людина, порівняно з тим, як ми чули Трампа на початку його другого терміну. Це політик, який чітко розуміє головну загрозу. Він зараз не говорить про те, що загроза десь. Він говорить, що зараз загроза для американської безпеки, увага, не для європейської, не для української, для американської безпеки - це Росія. І тому він запроваджує санкції", - зазначив він.

На думку політолога, це дуже важливий стратегічний поворот у політиці Трампа.

"Але цей поворот стався буквально впродовж останнього місяця. Тому от і немає таких швидких результатів, тому що Трамп зараз своїми миротворчими зусиллями просто імпровізує. Він не готовий був до такого. Він думав, що він домовиться з Путіним. Він побачив, що неможливо домовитись з Путіним. І він зараз починає імпровізувати. І от одна з його імпровізацій - це поговорити всерйоз з тими країнами, які купують російську нафту. Зараз він це робить. І от залежно від цього ми побачимо ефективність тиску на Путіна", - підсумував Таран.