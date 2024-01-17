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Перші 2 з 14 танків Leopard 2 від Нідерландів і Данії готові для передачі Україні

17 січня, 2024 середа
00:30
Війна з Росією

Німецький виробник Rheinmetall завершив капітальний ремонт перших 2 з 14 танків Leopard 2 A4 для України, який замовляли Нідерланди та Данія, тому техніка готова до передачі

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

У пресслужбі відомства додали, що відремонтовані 2 з 14 танків Leopard 2 A4 для України від Нідерландів та Данії спочатку поїдуть до Польщі для навчання на них українських військових.

Зазначається, що у найближчі місяці Rheinmetall також підготує інші 12 танків до навчання та експлуатації. Згідно з поточним графіком, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа, додали у відомстві.

"Там вони розгорнуті проти російського агресора. Велика вогнева міць, хороший захист і швидкість танків допомагають Україні в бою", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Нідерланди входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди разом з Данією та Німеччиною закупили для України танки Leopard-1.

  • У березні 2023 року дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до контрнаступу.
  • Країни НАТО, зокрема Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, закуплять до тисячі ракет для комплексів Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону Альянсу після масованих ракетних атак Росії проти України.
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