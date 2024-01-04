На тлі нових атак РФ по Україні НАТО закупить ракети для Patriot на $5,5 млрд

Про це йдеться в заяві НАТО.

Агентство НАТО з підтримки та закупівель одобрило цю ініціативу країн-членів, виділивши кошти на контракт сумою близько 5,5 мільярда доларів.

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Розширення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Associated Press пише, що завдяки цьому контракту союзники зможуть віддати Україні більше власних оборонних систем. Агентство з підтримки та закупівель також заявило для AP, що "інші країни отримають вигоду від умов контракту", однак більше подробиць вони там не надали.

У НАТО стверджують, що контракт укладено з COMLOG, спільним підприємством американської компанії Raytheon і німецької MBDA. А великий обсяг замовлення підтримає створення заводу з виробництва ракет Patriot у Німеччині.