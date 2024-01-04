На тлі нових атак РФ по Україні НАТО закупить ракети для Patriot на $5,5 млрд
Країни НАТО, зокрема Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, закуплять до тисячі ракет для комплексів Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону Альянсу після масованих ракетних атак Росії проти України
Про це йдеться в заяві НАТО.
Агентство НАТО з підтримки та закупівель одобрило цю ініціативу країн-членів, виділивши кошти на контракт сумою близько 5,5 мільярда доларів.
"Російські ракетні та безпілотні удари по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Розширення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Associated Press пише, що завдяки цьому контракту союзники зможуть віддати Україні більше власних оборонних систем. Агентство з підтримки та закупівель також заявило для AP, що "інші країни отримають вигоду від умов контракту", однак більше подробиць вони там не надали.
У НАТО стверджують, що контракт укладено з COMLOG, спільним підприємством американської компанії Raytheon і німецької MBDA. А великий обсяг замовлення підтримає створення заводу з виробництва ракет Patriot у Німеччині.
- 3 січня стало відомо, що у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання.
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