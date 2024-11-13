Під час комбінованої атаки росіяни могли перевіряти ППО для коректив ударів по енергетиці, - Defense Express

Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері "Еспресо".

"Окупанти могли виконувати супутні завдання, такі як перевірка реальної спроможності нашої системи ППО та реакція на атаки. Це могло призвести до внесення коректив у їхні плани щодо масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Важливо пам’ятати, що росіяни у своїх воєнних доктринах намагаються діяти комплексно, і навіть сам ракетний удар є частиною їхньої стратегії, яка включає не лише запуск ракет з носіїв, але й психологічний вплив на країну-противника, в цьому випадку на нас. Хоча не виключено, що такі дії можуть бути спрямовані і проти інших західних країн", - зазначив він.

Киричевський схиляється до думки, що це мав бути комбінований удар із конкретною метою. Адже раніше були випадки, коли росіяни атакували, наприклад, військові об’єкти, використовуючи порівняно невелику кількість ракет.

"Можливо, вони надто серйозно поставилися до деяких наших медіаресурсів, які заявляють, що "шахеди" не збиваються, ППО неефективна, або ж повірили у власну пропаганду про слабкість нашої протиповітряної оборони", - додав він.