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Головна Війна з Росією Під час комбінованої атаки росіяни могли перевіряти ППО для коректив ударів по енергетиці, - Defense Express
Ексклюзив

Під час комбінованої атаки росіяни могли перевіряти ППО для коректив ударів по енергетиці, - Defense Express

Тетяна Нижник
13 листопада, 2024 середа
19:51
Війна з Росією ППО

Росіяни могли виконати певні завдання під час масованого удару по Україні

Зміст

Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері "Еспресо".

"Окупанти могли виконувати супутні завдання, такі як перевірка реальної спроможності нашої системи ППО та реакція на атаки. Це могло призвести до внесення коректив у їхні плани щодо масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Важливо пам’ятати, що росіяни у своїх воєнних доктринах намагаються діяти комплексно, і навіть сам ракетний удар є частиною їхньої стратегії, яка включає не лише запуск ракет з носіїв, але й психологічний вплив на країну-противника, в цьому випадку на нас. Хоча не виключено, що такі дії можуть бути спрямовані і проти інших західних країн", - зазначив він.

Киричевський схиляється до думки, що це мав бути комбінований удар із конкретною метою. Адже раніше були випадки, коли росіяни атакували, наприклад, військові об’єкти, використовуючи порівняно невелику кількість ракет. 

"Можливо, вони надто серйозно поставилися до деяких наших медіаресурсів, які заявляють, що "шахеди" не збиваються, ППО неефективна, або ж повірили у власну пропаганду про слабкість нашої протиповітряної оборони", - додав він.

  • Уночі та вранці 13 листопада російська армія атакувала Україну ракетами різних типів, КАБами та ударними БПЛА. Українські сили ППО збили 4 ворожі ракети та 37 дронів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Енергетика
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