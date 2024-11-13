Уночі та вранці сили ППО збили 37 російських БПЛА та 4 ракети

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ). Так, з 15:00 12 листопада ворог запустив по Україні:

2 зенітні керовані ракети С-300 з Курської обл. РФ по Сумщині

2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС; район пусків - Каспійське море

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23; район пусків - Воронезька обл. РФ

90 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла РФ.

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Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37 БПЛА противника в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"47 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, два БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники - в повітрі, бойова робота триває", - додали в Повітряних силах.