Уночі та вранці сили ППО збили 37 російських БПЛА та 4 ракети
Уночі та вранці 13 листопада російська армія атакувала Україну ракетами різних типів, КАБами та ударними БПЛА. Українські сили ППО збили 4 ворожі ракети та 37 дронів
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ). Так, з 15:00 12 листопада ворог запустив по Україні:
- 2 зенітні керовані ракети С-300 з Курської обл. РФ по Сумщині
- 2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС; район пусків - Каспійське море
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23; район пусків - Воронезька обл. РФ
- 90 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла РФ.
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Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37 БПЛА противника в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"47 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, два БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники - в повітрі, бойова робота триває", - додали в Повітряних силах.
- У вівторок, 12 листопада, російські терористи запустили по Україні ударні БПЛА та ракети. У Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО. На Київщині постраждала людина.
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