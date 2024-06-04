Під час повномасштабної війни РФ зруйнувала чи пошкодила 210 тис. українських будівель, - NYT

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, у якому проаналізована кожна українська будівля, зруйнована або пошкоджена внаслідок війни РФ проти України.

"Ми проаналізували кожну будівлю по всій Україні, яка була пошкоджена або зруйнована після нападу Росії два роки тому. Величезна територія з приблизно 210 тис. будівель, розташованих на нерівній лінії фронту довжиною 800 миль і далі", - йдеться в матеріалі.

Водночас газета підкреслює: навіть якщо війна закінчиться завтра, у багатьох містах людям не буде до чого повертатись.

"Небагато країн після Другої світової війни зазнали такого рівня руйнувань", - акцентують у NYT.

Зазначається, що для аналізу були використані супутникові дані, завдяки яким були створені "записи про кожне місто, кожну вулицю, кожну будівлю, яка була пошкоджена".

За словами видання, масштаби руйнувань важко осягнути, оскільки в Україні РФ зруйнувала більше будівель, ніж якби кожну споруду на Манхетегеттені зруйнували чотири рази поспіль.

"Частини України, віддалені за сотні миль одна від одної, виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, чи Газа після півроку бомбардувань", - додають журналісти.

Згідно з аналізом NYT, більше 900 українських шкіл, лікарень і церков було зруйновано чи пошкоджено попри те, що ці об’єкти захищені Женевськими конвенціями.

Водночас у матеріалі наголошується, що справжній масштаб руйнування може бути більшим.

"Ці оцінки є консервативними. Вони не включають Крим або частини Заходу України, де точні дані були недоступні. Справжній масштаб руйнування, швидше за все, буде ще більшим — і він продовжує зростати", - акцентується в матеріалі.

Також журналісти зазначають, що Україна налаштована на відновлення.

"Надія, хоч і далека, полягає в тому, що завдяки міжнародній співпраці Україна захопить російські активи і змусить Росію заплатити за реконструкцію цілих міст, таких як Мар’їнка. Але попереду ще може бути тривала війна", - вказується в повідомленні.

У NYT також додають, свої домівки покинули 10 млн українців - тобто кожен четвертий громадянин.