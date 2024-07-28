Під час удару по Сакам ЗСУ знищили російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак, - ЗМІ

Про це із посиланням на супутникові знімки, які оприлюднили українські OSINT-фахівці зі спільноти "КіберБорошно | CyberBoroshno", у неділю, 28 липня 2024 року, написало спеціалізоване військове видання Defense Express.

"В результаті удару було знищено один Су-30СМ, ще один літак міг бути отримати пошкодження від уламків, зокрема видно сліди підтікання палива", - зазначає Defense Express.

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Загалом за даними дослідників, станом на 23 липня на аеродромі "Саки" базувалися дев’ять літаків Су-24, ще п’ять багатоцільових Су-30СМ, три Су-30СМ2 з яких один не робочий і ще один Су-30.

Партизанський рух "Атеш" стверджує, що це його агенти та місцеві жителі Криму допомогли Силам оборони України в здійсненні даного удару.

Нагадаємо, йдеться про атаку Сил оборони України на аеродром "Саки", де з 2014 року базується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк з літаками Су-24М та Су-30СМ. Ураження російських об’єктів на території тимчасово окупованого Криму було здійснено вночі 26 липня.