Після нічної атаки "шахедів" вибито вікна у корпусі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин Університету Шевченка: студентів переводять на дистанційку

Про це повідомили на сторінці Інституту міжнародних відносин у Facebook.

Як видно з поширених у мережі фото, у навчальному корпусі Інститутів КНУ через падіння уламків ворожих дронів вибито вікна.

Студенти, викладачі, працівники інституту та волонтери оперативно допомогли з прибиранням будівель корпусу.

Також пошкоджень зазнав гуртожиток Інституту міжнародних відносин, цивільні об'єкти, магазини та колишній мотозавод на вулиці Юрія Іллєнка. Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп.

Через пошкодження будівель адміністрація ННІЖ та ННІМВ оголосила про запровадження дистанційного навчання на найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада.