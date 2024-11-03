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Головна Війна з Росією Після нічної атаки "шахедів" вибито вікна у корпусі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин Університету Шевченка: студентів переводять на дистанційку

Після нічної атаки "шахедів" вибито вікна у корпусі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин Університету Шевченка: студентів переводять на дистанційку

Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
15:00
Війна з Росією Пошкоджений навчальний корпус ННІЖ та ІМВ у Києві

Внаслідок російської атаки на Київ уночі 3 листопада від уламків безпілотників постраждала будівля Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка. Студентів тимчасово перевели на онлайн-навчання

Зміст

Про це повідомили на сторінці Інституту міжнародних відносин у Facebook.

Як видно з поширених у мережі фото, у навчальному корпусі Інститутів КНУ через падіння уламків ворожих дронів вибито вікна.

Студенти, викладачі, працівники інституту та волонтери оперативно допомогли з прибиранням будівель корпусу.

Також пошкоджень зазнав гуртожиток Інституту міжнародних відносин, цивільні об'єкти, магазини та колишній мотозавод на вулиці Юрія Іллєнка. Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп.

Через пошкодження будівель адміністрація ННІЖ та ННІМВ оголосила про запровадження дистанційного навчання  на найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада.

  • Нагадаємо, уночі 3 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих БПЛА в декількох районах Києва є пошкодження будівель, також руйнування зафіксували на Чернігівщині, Київщині, Хмельниччині та Сумщині. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
Теги:
Новини
освіта
безпілотник
новини Києва
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