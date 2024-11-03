Росіяни вночі атакували Київ і Чернігівщину: у низці районів зафіксували падіння уламків дронів

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Спершу загрозу ворожих БПЛА для столиці оголосили близько 00:20.

Вже за годину стало відомо про падіння уламків в Голосіївському та Деснянському районах міста, на відкритій місцевості. Там виникли пожежі, які були ліквідовані. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.



Ближче до 02:00 у столиці працювала ППО.



Через годину після оголошення відбою повітряної тривоги ворожі дрони зафіксували курсом на Київ з північно-східного напрямку.

Вже о 06:20 у КМВА повідомили, що внаслідок атаки ударних дронів росіян по Києву зафіксовано падіння уламків в Шевченківському районі міста. Попередньо, є інформація про пожежу.

Пізніше там уточнили, що уламками пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти. Вибуховою хвилею також зачепило скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та в офісній будівлі з 1-го по 9-го поверхи. За даними КМВА, пожежі та постраждалих немає.

Міська влада також публікує фото наслідків ворожої атаки цієї ночі.

Чернігівщина

Крім того, цієї ночі під атаку ворожих безпілотників потрапив Чернігівський район. У регіоні повітряна тривога тривала майже 11 годин.

За даними ОВА, у селі Чернігівського району уламки "шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки.

В іншому селі Чернівського району також зафіксовано падіння уламків ворожого дрона, горіла суха трава.

Всюди минулося без постраждалих.